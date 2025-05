Giornata mondiale della libertà di stampa: il messaggio della Reggenza

Il 3 maggio si celebra, a livello internazionale, la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Una ricorrenza fondamentale alla quale, anche la Repubblica di San Marino, aderisce perchè la libera informazione è presupposto essenziale di ogni società civile e democratica che si concretizza nel diritto-dovere di informare e di essere informati.

Oggi più che mai, la presenza di una stampa libera, indipendente e pluralistica, rappresenta uno dei più importanti cardini della democrazia e della civiltà. La Libertà di stampa è indispensabile strumento di denuncia di abusi e violenze, di controllo del potere e fondamentale risorsa a disposizione per formarsi un’opinione libera e indipendente e per orientarsi criticamente. Questa ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a sostegno di un diritto sancito nell’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, quale valore “essenziale alla costruzione di una società libera e democratica” e prerequisito per la protezione e la promozione di tutti gli altri diritti umani.

La Reggenza ritiene che la coscienza del ruolo strategico svolto dalla stampa e dagli organi di informazione, nel promuovere una più ampia e responsabile partecipazione dell’opinione pubblica alla vita democratica, deve tradursi in un impegno costante e responsabile da parte di tutti per garantire un’informazione seria, veritiera e imparziale. La Libertà di stampa incoraggia i processi di rinnovamento e di sviluppo all’interno del sistema di ogni Paese, coinvolge i principi dell’uguaglianza, della affermazione del dialogo, della conoscenza della cultura, della partecipazione e della tutela delle diversità di opinione.

Siamo per questo certi che tutti, a partire dalle Istituzioni e dagli operatori del settore, oggi ma non solo, sapranno renderne il dovuto riconoscimento, anche attraverso iniziative dedicate a questa giornata ed al significato ed all’insegnamento che essa riveste, ma anche uno sguardo sulle sfide e criticità che accompagnano la più ampia opportunità di espressione e di comunicazione offerta dalle nuove tecnologie e dai nuovi media.

La Reggenza, in questa emblematica ricorrenza e non solo, esprime un tributo di stima e riconoscenza a tuti coloro che operano al servizio di questi valori imprescindibili, a coloro che mettono anche a rischio la propria vita per portare a conoscenza dell’opinione pubblica e denunciare violenze e tragedie, in particolare quelle che si consumano ai margini e nel silenzio.

A tutela del sistema informativo sammarinese, desideriamo ricordare il ruolo fondamentale della Consulta per l'Informazione e dell'Autorità Garante per l'Informazione, quale organo deputato alla vigilanza dell'intero sistema, affinchè, il fine ultimo dell’attività giornalistica sia sempre quello di trattare la notizia nel modo più serio ed oggettivo e contrastando la disinformazione.

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, rivolgiamo l’augurio di buon lavoro a tutti coloro che, anche nel nostro Paese, svolgono un compito così arduo nell’interesse esclusivo della verità, rendendo un prezioso servizio alla nostra Comunità e, al contempo, rinnoviamo l’impegno delle Istituzioni –tutte- affiche i temi cruciali della correttezza e della libertà dell’informazione, siano sempre centrali.