Giornata ONU del Multilateralismo, l'adesione della Segreteria agli Esteri.

“Riappropriarsi del Multilateralismo”. E' l'appello che il Segretario generale ONU, Guterres, rivolge agli Stati membri nella Giornata Internazionale del Multilateralismo e della Diplomazia a favore della Pace. “Il momento storico ci insegna quanto gli Stati siano interconnessi e vulnerabili e quanto gli equilibri geopolitici siano precari; ma anche conferma la potenzialità della cooperazione internazionale. Il multilateralismo - dice António Guterres - non deve limitarsi alle strategie per affrontare insieme minacce globali. Oggi ci viene chiesto di cogliere insieme tutte le opportunità – VALE A DIRE - costruire economie e società inclusive e realmente sostenibili”. Auspicio condiviso, in una nota, dalla Segreteria per gli Affari Esteri, richiamando lo spirito che animò gli stessi fondatori della Società delle Nazioni, proprio 75 anni fa, per un futuro più sano, equo, pacifico e sostenibile per tutti.



