"Giornata storica": Bruxelles ha detto sì all'Accordo Ue con San Marino

Un applauso dell'aula saluta la notizia, data in tempo reale dal Segretario agli Esteri Luca Beccari, della conclusione, in sede di Consiglio Europeo, della procedura di approvazione dell'Accordo di Associazione di San Marino e Andorra con l'Unione Europea. Un passaggio di portata epocale, indicato come priorità nel programma di Governo, che corona un percorso lungo e complesso.

Beccari ha voluto ringraziare la presidenza irlandese dell’Unione Europea che, come preannunciato all’inizio del semestre, ha dato priorità al dossier. Parole di riconoscenza anche ai suoi predecessori che dal 2014 si sono succeduti a Palazzo Begni, per le forze politiche che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, per il Dipartimento Esteri e per il personale diplomatico impegnato in questi anni.

Dai banchi della maggioranza è emersa grande soddisfazione: una giornata definita storica per il Paese, accompagnata da numerosi interventi che hanno sottolineato la perseveranza del Segretario Beccari e la sua capacità di mantenere la rotta nonostante difficoltà e complessità, tra cui il cosiddetto “caso bulgaro”, e gli attacchi personali ricevuti.

Sul lato opposizione, il via libera del Consiglio Ue è stato accolto con favore da Repubblica Futura e Rete che hanno ribadito il sostegno al percorso europeo, considerato un’opportunità per la cittadinanza, pur sottolineando la necessità di fare piena chiarezza su alcuni passaggi dell'intero dossier. Diversa la posizione di Domani Motus Liberi che, pur riconoscendo al Segretario Beccari caparbietà e aplomb, ha rilanciato la richiesta di un referendum confermativo di iniziativa consiliare sull’Accordo di Associazione con l’Ue, sollecitando anche una valutazione preliminare di impatto.

Il dossier europeo ha dominato il dibattito ma in Aula in diversi interventi manifestata forte preoccupazione per i recenti episodi di criminalità sul territorio con il pestaggio del branco in via Giacomini e la rapina con spray al peperoncino a Borgo Maggiore.

Presentati tre ordini del giorno, durante la seduta pomeridiana. Quello letto da Tomaso Rossini del Psd, sottoscritto da tutta la maggioranza tranne Ar, propone l’istituzione di uno Sportello Informa Giovani come strumento stabile di ascolto, orientamento e partecipazione, per i giovani sammarinesi. Si sottolinea la necessità di superare politiche emergenziali, favorendo il coinvolgimento attivo e una rete tra istituzioni, scuola e associazioni. Prevista l’individuazione di spazi adeguati, anche presso l’area dell’ex Tiro a Volo di Murata, e la possibile adesione alla rete europea Eurodesk.

Due gli ordini del giorno di Rf: Il primo chiede di revocare l’incarico di Agente del Governo davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affidato all’avvocato Luciano Calamaro e di riassegnarlo al Dirigente o a un funzionario dell’Avvocatura dello Stato; il secondo chiede al Governo di ritirare il bando per la selezione dei candidati al ruolo di giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che è aperto anche a candidati di altri Paesi, e di pubblicarne uno nuovo riservato a cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica. Su questo odg, Libera ha espresso interesse per un approfondimento.







