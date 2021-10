CONFERENZA PRESIDENTI PARLAMENTI PICCOLI STATI Giovagnoli e Muratori in Montenegro, focus su modernizzazione dei Parlamenti e sfide ambientali Avviata la 14° Conferenza dei Presidenti/Speakers dei Parlamenti dei Piccoli Stati d’Europa. Nella delegazione Sammarinese, in rappresentanza del Consiglio Grande e Generale, presenti i consiglieri Gerardo Giovagnoli e Michele Muratori

All'attenzione dei Presidenti dei Parlamenti dei Piccoli Stati, nella prima giornata di lavori, le peculiarità del sistema sammarinese: la democrazia diretta, strumenti potenti e non comuni alle altre realtà come l'Istituto dell'Arengo o quelle referendario, senza quorum. E il dibattito verte proprio su come una politica vicina alla cittadinanza sia propedeutica alla promozione della trasparenza e della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Potenziamento delle rinnovabili, la non più rinviabile gestione dei rifiuti, la diminuzione dei consumi, trasformando anche i Piccoli Stati in realtà a produzione netta di anidride carbonica zero. Anche in questo campo, in luce i passi compiuti da San Marino, descrivendone la situazione energetica ed il positivo piazzamento del Paese, rispetto alla produzione di elettricità da fonte solare.

Nel video, in collegamento dal Montenegro, Michele Muratori – Delegazione consiliare sammarinese presso la 14° Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d'Europa

