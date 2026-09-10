APCE Giovagnoli in Commissione Affari Sociali: attenzione su demografia e crisi climatica A Parigi, Gerardo Giovagnoli - Capo Delegazione all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa - partecipa alla Commissione Affari Sociali, Sanità e Sviluppo Sostenibile

A Parigi, il Consigliere Gerardo Giovagnoli quale Capo Delegazione per San Marino all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa partecipa alla Commissione Affari Sociali, Sanità e Sviluppo Sostenibile. Diversi i temi affrontati, dal diritto a un ambiente sano alla tutela della parità di genere a fronte dei crescenti sconvolgimenti climatici.



"Nella sessione odierna della Commissione Affari Sociali del Consiglio d'Europa, oggi a Parigi - spiega il Consigliere Gerardo Giovagnoli - si sono discussi molti temi di attualità e di urgenza e mi concentrerò solo su due di questi. Il primo è il tema della demografia: sarà presentato un report, nella prossima sessione plenaria di fine settembre, su quali possono essere gli interventi e le proposte per fare in modo che le famiglie, e non in senso tradizionale, cioè tutte quelle forme di aggregazione tra persone che possono contribuire alla scelta di fare figli o di adottare, per combattere la crisi demografica. Quali scelte possono essere intraprese, quali consigli, quali i migliori esempi da questo punto di vista".

"Secondo tema, quello degli effetti catastrofici della crisi climatica, del sorriscaldamento del globo - abbiamo visto quello che è successo in Nepal. Anche l'Europa non è aliena da fenomeni in cui non ci sono solo i danni per le cose, per l'ambiente, ma a catena si creano emergenze dal punto di vista sanitario e dal punto di vista delle minoranze. Si è studiato anche l'effetto di come i cambiamenti climatici incidono in maniera sbilanciata fra uomo e donna in diverse zone d'Europa. Anche su questo ci sarà un'attenzione particolare con un report specifico, per fare in modo di analizzare il fenomeno e cercare di essere pronti quando purtroppo i disastri ambientali accadono".



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