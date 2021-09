GIOVANI E DEMOCRAZIA Giovani DC e EDS (European Democrat Students): entrano nel vivo le giornate di formazione politica

Giornata clou per l'evento voluto dai Giovani Democratico Cristiani, dedicato alla formazione sul tema “Giovani e Democrazia”, insieme all' EDS , Associazione studentesca del Partito Popolare Europeo che raggruppa 1 milione 800mila studenti in tutta Europa. Mentre proseguono i gruppi di lavoro dedicati alla formazione, oggi anche gli incontri pubblici, avviati già questa mattina su "Il futuro della democrazia". Tra i relatori, l'ex Presidente della Camera, Luciano Violante e l'ex Ministro alla Difesa, Mario Mauro, intervenuti insieme al Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi, e al Presidente della DC, Pasquale Valentini. Pomeriggio dedicato al tema delle fake-news, in relazione sempre alla democrazia; altro panel pomeridiano, quello dedicato ai rapporti internazionali e politica europea.

Evento di formazione di rilievo fondamentale per gli EDS e che torna a San Marino, per la seconda volta dopo la pausa del 2020, causa Covid.

Nel video, l'intervista al Presidente degli EDS, Beppe Galea

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: