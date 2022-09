Giovani DC: il piano di emergenza del Congresso e le opportunità per il futuro

Giovani DC: il piano di emergenza del Congresso e le opportunità per il futuro.

In riferimento alla situazione attuale i Giovani Democratico Cristiani si interrogano rispetto all’andamento futuro del dibattito politico sammarinese. Dove ci porterà questa crisi? Risulta prospettabile una doppia alternativa per quanto concerne l’energia pulita. “In primis i termovalorizzatori, che già da tempo sono una realtà in Italia – scrivono i GDC - intendiamo continuare a sostenere questo approccio. In secondo luogo, è cruciale puntare sulle energie rinnovabili tradizionali, quali il fotovoltaico. Di fronte a questo scenario occorre intraprendere un percorso politico di responsabilità e studi affinché la nostra Repubblica riesca a contrastare efficientemente ed efficacemente l’attuale crisi energetica. Noi GDC accogliamo le strategie, seppur limitate al breve periodo, del Congresso di Stato che prevedono accordi con l’Italia per l’approvvigionamento del gas, al fine di contrastare l’aumento di spesa degli operatori economici e delle famiglie sammarinesi. Contestualmente sarà fondamentale la formazione di un tavolo permanente di lavoro per le emergenze, la cui funzione sarà esplicata nel coordinamento con le istituzioni italiane, nell’ottica dell’approvvigionamento energetico per quanto riguarda il periodo corrente di crisi energetica e successivamente, in un’ottica futura, una valutazione di possibili alternative di investimento pubblico, quali le energie rinnovabili.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: