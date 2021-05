Giovani DC, riforme: “Rimandate troppo a lungo, ora non possiamo più permettercelo" Assemblea programmatica dei Giovani Democratico Cristiani, che elaborano proposte per il futuro del Paese

Concretezza e ricchezza di proposte, nel primo evento in presenza dell'anno per i Giovani DC. Elaborate ad ampio spettro, verranno presentate alla Direzione del partito, a disposizione del gruppo consiliare, pronti anche ad una condivisione con il Governo, partendo dall'idea di Paese che hanno i giovani, impegnati nei vari gruppi di lavoro, e su quali aspetti intervenire: Europa, politica estera, riforma delle pensioni e del mercato del lavoro, istruzione, come creare debito buono.

[Banner_Google_ADS]



20 pagine di documento sul quale i giovani si sono confrontati con l'ausilio di esperti. “Un documento, prosegue Bugli, che dimostra che “alla base dell'agire politico del nostro movimento non vi sono propaganda, populismo e luoghi comuni, ma una chiara visione di Paese che intendiamo portare avanti” e questo a partire proprio dalle riforme. Plaude agli ottimi risultati ottenuti da Governo e maggioranza nel superamento della fase pandemica, ma ora “si deve delineare una chiara agenda di lavoro per portare a termine interventi urgenti. Riforme – dice - che per molto tempo sono state rimandate”. E sollecita: ora non possiamo più permettercelo”.

Nel video, l'intervista al Presidente dei GDC, Lorenzo Bugli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: