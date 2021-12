Giovani Dc verso l'assemblea straordinaria, nella domanda “Lamentarsi o agire?” A Domagnano, Sala Montelupo, martedì 21 alle 18

Momento di massima democrazia, nel rinnovo delle cariche, nel tracciare un bilancio di fine anno e lanciare le linee dell'agire per il 2022. Giovani Dc che si attestano come elemento propositivo, voce forte nel contesto del Partito Popolare Europeo, nel movimento giovanile del Partito - lo Yepp - e in quello studentesco l'EDS. “Crescere la persona per curare il Paese e il Pianeta”. Il tema chiama al rispetto dell'ambiente che ci circonda, partendo però dal rispetto della persona e dal suo valore nell'incontro e nell'azione. E la sfida, come richiamo alla politica tutta, per un nuovo approccio, che abbandoni il procedere per slogan o con il rimpallo di responsabilità sugli errori del passato per guardare invece avanti, divenendo attori del cambiamento, nella domanda “Lamentarsi o agire?”. Emanuele Cangini entra nel vivo delle tesi congressuali: 8 tematiche - dalla sostenibilità del debito alla politica estera, mercato del lavoro ed educazione, sanità, silver economy, territorio e sostenibilità – tutte aree approfondite, testimoniando che cosa sia fare politica attiva, mettendo in campo competenze e professionalità specifiche. Il valore di un ruolo consolidato nel contesto europeo, con Eros De Luigi che ha richiamato il portato delle ultime esperienze, in testa, il Council Meeting Yepp tenuto a San Marino.

Nel video, l'intervista al Presidente GDC, Lorenzo Bugli

