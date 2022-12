Giovani Democratico Cristiani: un anno ricco di iniziative per un'azione politica propositiva al servizio del Paese

Emanuele Cangini (GDC)

Guerra russo-ucraina, crisi energetica, instabilità sociali: i Giovani Democratico Cristiani chiudono l'anno con un'analisi dei principali accadimenti che hanno frenato l'economia globale con riflessi inevitabili sulla Repubblica, ma nella certezza che la miglior risposta ad una situazione delicata sia sempre la forza delle proposte, guardando a nuove sfide ed obiettivi.

2022, anno intenso per formazione politica ed attività internazionale, confermando la presenza ad alcuni eventi europei di richiamo come il Council Meeting YEPP e la soddisfazione di aver ospitato, per il quarto anno, lo Skills Training delll'EDS, European Democrat Students. L'impegno fermo nel mettere i giovani al centro del Paese e gli occhi già puntati sul prossimo Congresso fissato per l'11 marzo 2023.

Nel video l'intervista ad Emanuele Cangini, GDC.