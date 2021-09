Giovani e democrazia: a San Marino nomi illustri per EDS Skills Training 2021 Dal 22 al 24 settembre giovani europei in Repubblica per formarsi. Parlamentari e giornalisti parleranno di democrazia e fake news

Sarà la democrazia il tema della tre giorni di incontri nell'ambito della formazione dei giovani del PPE. Le incertezze sul futuro assetto politico stimolano la riflessione: gli occhi dell'Europa sono puntati sulle elezioni in Germania e Francia mentre quelli del mondo sul futuro dell'Afghanistan. “E' un tema che interroga i giovani sull'evoluzione della democrazia, su come cambierà e su come alimentare il senso democratico e la partecipazione”, afferma il Presidente dei GDC. L'evento EDS Skills Training sarà ospitato per la seconda volta da San Marino, che si pone nuovamente al centro del contesto internazionale come meta di studio. “Risultato che premia il grande lavoro che stiamo facendo all'interno dei vari organismi giovanili del PPE. Motivo di grande orgoglio ma anche di responsabilità nel portare sempre alta la bandiera del nostro paese”, commenta Lorenzo Bugli.

Al suo fianco Sara Marinelli e Carol de Biagi, studentesse alla Cattolica di Milano – l'una in economia, l'altra in relazioni internazionali - e che curano i rapporti dei GDC con tutti i giovani del partito popolare europeo. Da mercoledì 22 a venerdì 24 parteciperanno ospiti illustri come il Segretario Internazionale del PPE Patrick Voller, Luciano Violante, Mario Mauro e Leonardo Panetta, per parlare di futuro della democrazia e di come le fake news la influenzano. E nel giorno in cui si celebrano i valori della libertà e il rispetto dei diritti umani, i giovani del Pdcs lanciano un appello: “Per essere partecipi e alimentare la democrazia – dice il Presidente - bisogna esprimere al meglio i diritti e i doveri di ogni cittadino, partendo proprio dall'educazione civica”.

