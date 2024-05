SAN MARINO Giovani e territorio: presentato il progetto di Generazione Libera L'obiettivo dell'iniziativa lanciata dal movimento giovanile è capire cosa ha spinto i coetanei ad andare oltre confine per rendere San Marino più appetibile alle future generazioni

Capire cosa li ha spinti ad andare oltre confine, come si sono trovati e di cosa avrebbero bisogno per rientrare in territorio. È l'obiettivo del progetto lanciato da Generazione Libera, presentato da Beatrice Bonelli, Emily Lazzari e Erica Valentini, per rendere San Marino più appetibile alle giovani generazioni in ambito lavorativo, sportivo e anche culturale.

"Abbiamo deciso di contattare queste persone - afferma Erica Valentini, Generazione Libera - spaziando in ambito sportivo, lavorativo, culturale, musicale, per avere le loro opinioni su quello che è il motivo principale che li ha spinti ad andare fuori territorio. Speriamo che i giovani capiscano che per noi è veramente importante che rientrino, perché molti di loro veramente potrebbero cambiare l'economia dello stato".

L'obiettivo è anche stimolare le imprese del territorio ad investire sempre di più sui giovani: "Portando questo progetto - aggiunge - abbiamo modo di portare dati per stimolare, dare visibilità e dire: ecco noi abbiamo questi giovani che sono andati fuori per determinati motivi, facciamo qualcosa".

Nel servizio l'intervista a Erica Valentini (Generazione Libera)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: