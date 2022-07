Giovani leader europei contro i populismi: GDC alla Summer School dello YEPP

Giovani leader europei contro i populismi: GDC alla Summer School dello YEPP.

“Leadership giovanile: come riattivare il centrodestra”, è il titolo della Summer School dello YEPP, la prima in presenza dall'inizio della pandemia. Ad Alicante anche i Giovani Democratici Cristiani, sempre molto attivi sul piano internazionale, rappresentati dal Presidente Lorenzo Bugli e dal responsabile internazionale Nicola Narcisi. Al centro dell’evento - organizzato da Nuevas Generaciones de Espana – il ruolo dei giovani leader europei contro i populismi, per riportare il centrodestra ai valori moderati, cristiani e liberali.

Tema caro ai GDC, "che troppo spesso – è stato ribadito – non compare nelle agende politiche del PPE", e che in un momento storico segnato dalla guerra in Ucraina viene ritenuto "più che mai vitale". Focus, quindi, sui valori cristiani “alla base di una società solidale e giusta e di un’Europa pronta a trasformarsi”. Occasione che vede rafforzarsi ulteriormente il rapporto dei giovani del Pdcs con il Partito Popolar Spagnolo.

Diversi gli incontri: con l’ex Premier Josè Marìa Aznar, il Vice Presidente del PPE Esteban Gonzalez Pons, e la deputata e Presidente dei Giovani Popolari Spagnoli Bea Fanjul. In chiusura i GDC hanno lanciato, assieme al Presidente YEPP ed Euro Parlamentare Lidia Pereira, la proposta di avviare un evento in Repubblica collegato alla Scuola di Formazione Politica, per approfondire quanto studiato durante la Summer School.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: