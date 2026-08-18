SAN MARINO Giulia Muratori, Libera: "Europa, sanità, sviluppo e famiglie le priorità per l'autunno" L'obiettivo, spiega, è portare a compimenti i progetti già avviati e dare risposte concrete alle esigenze del paese costruendo le condizioni per uno sviluppo solido e sostenibile.

Giulia Muratori, Libera: "Europa, sanità, sviluppo e famiglie le priorità per l'autunno".

Europa, sanità, sviluppo e famiglie: la segretaria di Libera Giulia Muratori indica le priorità per la prossima fase politica. L'obiettivo, spiega, è portare a compimenti i progetti già avviati e dare risposte concrete alle esigenze del paese costruendo le condizioni per uno sviluppo solido e sostenibile.

In primo piano l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea: “Rappresenterà un passaggio storico, scrive, per San Marino. Un risultato importante che, allo stesso tempo, aprirà una fase nuova e impegnativa”.

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