Giunte: a Palazzo il giuramento dei nuovi Capitani di Castello di Città e Borgo Maggiore

le immagini del giuramento

A Palazzo Pubblico hanno prestato giuramento di fronte ai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, i nuovi Capitani di Castello e membri di Giunta. Alberto Simoncini come Capitano di Castello di Città in sostituzione di Tomaso Rossini entrato in Consiglio nelle fila del Psd. Mentre in sostituzione di Barbara Bollini, oggi Consigliere del Pdcs, assume l'incarico di Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Sergio Nanni.

Per le Giunte, Nico Macina giura per Città; Sonia Riccardi per Borgo; Angelo Soldati per Montegiardino e Marino Giacobbi per la Giunta di Castello di Chiesanuova.

Formula di rito letta dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi.