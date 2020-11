Giunte di Castello: al via la campagna elettorale

Si è aperta alla mezzanotte la Campagna elettorale per il rinnovo delle Giunte di Castello. Si conclude venerdì 27 novembre 2020 alle ore 24.00. Per lo svolgimento in sicurezza della campagna di presentazione, sono state previste apposite linee guida sanitarie. La campagna di presentazione è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati nei Castelli in cui si è candidati I comizi e le riunioni all’aperto possono aver luogo dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di ogni giorno (dal 14 al 27 novembre). Si vota il 29 novembre.





15 le liste in lizza con i castelli Serravalle e Città che vedranno sfidarsi 3 proposte:

Dalla lista capitanata da Tommaso Rossini, a quelle di Daniele Volpini e Simona Capicchioni, mentre a Serravalle si sfideranno le liste di Vittorio Brigliadori, Giovanni Ragini e Roberto Ercolani. Lista unica per Borgo Maggiore dove si presenta la squadra di Barbara Bollini, Così come ad Acquaviva con Enzo Semprini; Faetano con Giorgio Moroni. Domagnano con Marcello Andreani e Montegiardino con Giacomo Rinaldi. Sfida a due nei restanti Castelli: a Chiesanuova se la vedranno Marino Rosti con Fabio Mazza, mentre a Fiorentino la sfida è tra Nicoletta Canini e Claudio Mancini.

La San Marino Rtv seguirà questa campagna elettorale con apposite tribune e speciali. Alle 13.30 Fiorentino, alle 14.10 Borgo Maggiore; Alle 19.00 San Marino Città; alle 20.00 Serravalle.



