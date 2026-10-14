Giunte di Castello, dalla storia al futuro: il confronto a Domagnano Alla Sala Montelupo cittadini, Capitani e rappresentanti delle Giunte discutono di democrazia locale, autonomia e risorse. Da Belluzzi e dalle Giunte disponibilità a lavorare a una riforma condivisa.

Vicine ai cittadini, ma con pochi strumenti per dare risposte. Le Giunte di Castello chiedono più autonomia, risorse e capacità di incidere.

A Domagnano, nella serata promossa dalla Giunta nell'ambito di un ciclo d'incontri per coinvolgere la popolazione nella vita del Castello, la riflessione sulla storia diventa un dibattito sul futuro. Dalle antiche gualdarie richiamate negli statuti medievali all’istituzione di oggi: l’analisi storica di Francesco Morganti apre una riflessione sul ruolo della democrazia locale. In sala cittadini, membri delle Giunte e quasi tutti i Capitani di Castello.

E dalle origini si è arrivati presto alle difficoltà quotidiane. Le richieste sono concrete: maggiore voce su lavori pubblici e interventi nel territorio, fondi adeguati, personale nelle Case dei Castelli. Dove, è stato sottolineato, l’assenza di addetti fa ricadere il lavoro sulle spalle dei Capitani e dei membri di Giunta.

Questioni sollevate da tempo, che tornano sul tavolo, e che trovano riscontro nelle raccomandazioni del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa: più competenze alle Giunte, risorse adeguate e personale. Un richiamo preciso a rafforzare l’autonomia locale e il coinvolgimento nelle decisioni, nella consapevolezza che il primo riferimento per i cittadini deve avere anche gli strumenti per intervenire.

Dal Segretario agli Interni Andrea Belluzzi e dalle Giunte arriva la disponibilità a lavorare a un progetto di legge di riforma, con la volontà di costruire una proposta condivisa. Il prossimo passaggio sarà passare dalle buone intenzioni ai contenuti.

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