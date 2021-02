Erano assenti per loro motivi personali nel giorno del giuramento generale e quindi il giuramento, di fronte alla Reggenza, di tre membri eletti alle elezioni delle giunte dello scorso mese di novembre si è tenuto nella giornata di ieri. Come di prassi sono stati introdotti dal Segretario agli Interni Elena Tonnini. Si tratta di Italo Volpinari per la Giunta di Borgo Maggiore, Giuliano Cellarosi per la Giunta di Fiorentino e Matteo Tamagnini per la Giunta di Serravalle.