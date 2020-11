ELEZIONI Giunte di Castello: l'appello al voto dei Capitani uscenti

La Consulta delle Giunte di Castello, che si è riunita ieri sera nell’ultima seduta di mandato, invita caldamente tutti gli elettori a recarsi alle urne il 29 novembre per il rinnovo delle Amministrazioni locali. Elezioni che – precisano i Capitani – saranno svolte in piena sicurezza sia per gli elettori che per il personale dedicato allo svolgimento delle stesse.

Un richiamo poi per i cittadini dei Castelli dove si è presentata una sola lista - Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano, Faetano e Montegiardino: la lista unica – precisa la Consulta – non è sinonimo di vittoria assicurata perché è necessario che vada a votare almeno il 35 per cento degli aventi diritto. “Se il quorum non verrà raggiunto – rimarcano i Capitani uscenti - tutto ciò comporterà un ulteriore costo democratico ed economico per l’intera comunità”. E una seconda tornata elettorale sarebbe difficilmente sostenibile, conclude la Consulta dei Capitani.



