Giunte di Castello, quorum superato: eletti tutti i Capitani e affluenza in lieve ripresa

La sfida principale, quella contro il quorum del 35%, l'hanno vinta i Capitani di Castello candidati nelle liste uniche, e assieme a loro la democrazia. Erano sette su nove i Castelli interessati, la sfida a due solo a Domagnano e Città. L'affluenza media totale è stata del 41,34%: meglio del 2020, in pieno Covid, per solo lo 0,28%.

Sono le prime elezioni a cui ha assistito il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa: "Ordinate e ben gestite - ha commentato -, ma con competitività limitata".



Da qui la necessità – ribadita dal segretario agli Affari Interni Andrea Belluzzi - di intervenire per affrontare la disaffezione dei cittadini alle Giunte di Castello. Sia per l'elettorato attivo che per l'elettorato passivo: "Il messaggio è per quelli che non si sono messi in gioco, forse mettendovi in gioco avreste potuto anche ottenere un risultato così come l'hanno ottenuto coloro che invece si sono presentati davanti ai cittadini. È un invito ovviamente questo per la prossima volta, però adesso cominciamo a guardare a quello che c'è da fare insieme".

Poco oltre alle 23:00 di ieri sono arrivati i dati definitivi delle elezioni amministrative. Partiamo dalle certezze delle liste uniche: a Montegiardino viene confermato per il terzo mandato Giacomo Rinaldi; stesso risultato ottenuto da Marino Rosti a Chiesanuova. Iniziano il secondo mandato Giorgio Moroni a Faetano ed Enzo Semprini ad Acquaviva. Sono Capitani per la prima volta Marco Gattei a Fiorentino, Andrea Crescentini a Serravalle e Matteo Sartini a Borgo Maggiore.

Per quanto riguarda i due Castelli in cui c'era una sfida tra due liste, a Domagnano Roberta Cecchini – unica donna - diventa Capitano superando per soli 10 voti lo sfidante Alberto Lazzari. Oggi le verifiche scheda per scheda anche alla luce del 6,66% di nulle e bianche. San Marino Città conferma invece il Capitano uscente Alberto Simoncini – il più giovane a ricoprire questo ruolo - con il 59,89% delle preferenze sul rivale Alessandro Bronzetti, che si ferma al 40,11%.

Scrutinati i voti di lista, si sapranno le composizioni di tutte le Giunte, una volta pubblicato il Decreto Reggenziale. Intanto il segretario Belluzzi guarda già agli obiettivi di questo nuovo mandato per le Giunte: “Potenziare l'azione delle Giunte - afferma - attraverso interventi mirati, come l’annunciata riforma del regolamento sulle chiusure stradali per manifestazioni, per riaffermarne la centralità e l’efficacia nel quotidiano dei Castelli”.







