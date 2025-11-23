GIUNTE 2025 Giunte, Segretario Belluzzi annuncia interventi: "La riforma del 2020 non ha dato i riscontri che si speravano" Il responsabile degli Affari Interni commenta i dati sull'affluenza al voto: "Sicuramente vi è un bisogno di riavvicinare i cittadini alle autonomie locali". Primo tavolo di lavoro il regolamento sulle chiusure in occasione di eventi

Soddisfazione per il raggiungimento del quorum del 35% in tutti i Castelli e la necessità di intervenire per affrontare la disaffezione dei cittadini alle Giunte di Castello. Questo, in estrema sintesi, il commento del Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi ai dati sull'affluenza alle elezioni amministrative del 23 novembre.

Belluzzi ha esplicitamente ammesso la necessità di intervenire: "Sicuramente - ha detto ai microfoni di San Marino Rtv durante la diretta di analisi del voto - vi è un bisogno di riavvicinare i cittadini alle autonomie locali e quindi alle Giunte di Castello". Il responsabile della Parva Domus ha poi osservato che la riforma sulle giunte del 2020 "evidentemente ancora non ha dato quei riscontri che si speravano".

Il Segretario agli Interni, ricordando l'introduzione in questa legislatura del cantoniere per ogni per ogni Castello, ha annunciato la riforma del regolamento delle chiusure delle strade pubbliche per manifestazioni. "Aspetto l'ufficializzazione giuramento dei nuovi capitani di Castello - ha detto - per avviare con loro una riforma". L'obiettivo è affrontare le problematiche relative alla convivenza tra eventi e residenti, soprattutto "nei centri storici come quello di San Marino Città e Borgo, di quelli che hanno una particolare difficoltà di conciliare le iniziative con la vivibilità".

Belluzzi ha annunciato di voler "chiamare i Capitani di Castello già nella fase di scrittura della norma" per poi "dare a loro un ruolo attivo e propositivo nella riforma che insieme andremo a fare".

