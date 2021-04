Giuramento di tre nuovi segretari d’ambasciata

Giuramento di tre nuovi segretari d’ambasciata.

Hanno giurato nel pomeriggio di ieri nelle mani dei Capitani Reggenti tre dei quattro nuovi Segretari d’Ambasciata vincitori del concorso pubblico dello scorso mese di marzo. Si tratta di Beatrice Simoncini, Giulia Suzzi Valli e Alessandro Davosi che entreranno nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri. A introdurre i nuovi funzionari diplomatici, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, che ha presentato i nuovi Segretari d’Ambasciata ripercorrendo i passaggi intervenuti per dotarsi di tali figure, enfatizzando le esigenze di un settore che ha necessità di risorse nuove e qualificate per sostenere l’accresciuta attività di politica estera all’interno del Dipartimento e presso le sedi bilaterali e multilaterali strategiche per la Repubblica di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: