Giurano un nuovo Capitano di Castello e 5 membri delle Giunte locali

Un momento solenne, alla presenza dei Capitani di Castello, introdotti dal segretario agli Interni, Elena Tonnini, giurano davanti ai Capitani Reggenti. Giulia Andruccioli è il nuovo Capitano di Castello di Fiorentino, in sostituzione del consigliere Daniela Giannoni. Emozione, ma anche “tanta voglia di fare – dice - nel portare avanti tutti i progetti indicati nel programma”, sottolineando “il lavoro di squadra per una giunta che resta composta da soli 6 membri, ma comunque molto compatta”. Giuramento anche per 5 nuovi membri nelle Giunte locali. Per il Castello di Chiesanuova sono le 3 le sostituzioni: Federica Torsani, Angela Carloni e Marino Giacobbi subentrano ai dimissionari Filippo Mariotti e Filippo Macina, nonché a Gino Giovagnoli, che siede in Aula. Così per il Castello di Faetano, con Riccardo Gasperoni che entra in Giunta al posto del Consigliere Stefano Giulianelli. Per Città, dopo l'ingresso in Consiglio Grande e Generale di Lorenzo Bugli, giura come nuovo membro di Giunta Laura Dolcini.