Giuseppe Giorgi protesta: "La nomina del Segretario di Stato in quota Psd spetta alla Direzione del partito"

In casa Psd, Giuseppe Giorgi, in qualità di dirigente del partito, lamenta il mancato confronto sulla scelta del proprio rappresentante a ricoprire l'incarico di Segretario di Stato per conto della lista Noi per la Repubblica. “Ritengo doveroso – precisa Giorgi - che l'elezione del Segretario di Stato in quota Psd avvenga, come da statuto, per competenza all'interno della direzione del partito”. Giorgi chiede pertanto al presidente del Partito dei Socialisti e Dei Democratici di convocare un Consiglio di Direzione ad hoc con all'ordine del giorno proprio la discussione e la nomina del segretario di stato di appartenenza del Psd. “Direzione che nel periodo delle recenti elezioni politiche – aggiunge - non è quasi mai stata convocata; se non ricordo male è stata solo convocata 30 giorni prima delle elezioni e di recente, nella scorsa settimana con all'ordine del giorno l'analisi delle recenti elezioni. Il sottoscritto - conclude - ricorda ai colleghi del Psd che per statuto la segreteria è organo esecutore e la direzione è organo decisionale”.