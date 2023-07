Giuseppe Morganti (Libera): "Voci insistenti sulla possibilità che venga ceduta Cassa di Risparmio"

Alla vigilia della seduta del Consiglio il segretario di Libera Matteo Ciacci elenca le priorità per il paese: più politiche sociali per salvaguardare le fasce deboli, affrontare seriamente la perdita del potere d’acquisto dei salari, soluzioni per l’emergenza casa ed un piano di rilancio economico al fine di rendere sostenibile il debito estero contratto da questo Governo. Da Libera, ma con Giuseppe Morganti, anche una presa di posizione sugli effetti positivi dell'accordo con l'Ue per il settore bancario. "Perché – chiede Morganti - vendere le banche del territorio, proprio ora che sta per aprirsi il mercato europeo?" Il consigliere parla di voci insistenti sulla possibilità che venga ceduta Cassa di Risparmio mentre l'assemblea dell'Ente Cassa di Faetano sarebbe chiamata a decidere la vendita di un pacchetto consistente di azioni a soggetti che Morganti definisce ‘scarsamente’ qualificati.