Giustizia: è accordo tra Italia e San Marino in materia di confische e sequestri

Picchetto d’onore ad accogliere, al Ministero di Giustizia, l’arrivo della delegazione sammarinese. Con il Segretario Massimo Andrea Ugolini anche il titolare degli Esteri Luca Beccari, a sottolineare l’importanza della firma tra i due Stati: un accordo, quello sottoscritto con la Ministra Marta Cartabia, che rafforza il rapporto tra Italia e San Marino in tema di giustizia e che riguarda in particolare la materia di sequestri e confische. La firma dopo un lungo colloquio con la titolare della Giustizia che ha accolto personalmente la delegazione sammarinese per poi condurla nella sala dove è stata sistemata la scrivania che fu di Palmiro Togliatti, fresca di restauro. Qui il lungo colloquio tra la Ministra ed i due Segretari di Stato su tutti gli argomenti che richiederanno intese bilaterali significative per una proficua e reciproca collaborazione su un tema così delicato.



l'inviato Sara Bucci

Nel video l’intervista al Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini