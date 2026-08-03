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Giustizia e istruzione, giornata intensa per la Commissione Interni

Canti riferisce sulla riforma del processo penale; Lonfernini presenta la sperimentazione dei cinque giorni scolastici e le misure sull’uso dei social da parte dei più giovani

3 ago 2026
Giustizia e istruzione, giornata intensa per la Commissione Interni

A San Marino, la politica non va in vacanza: oggi si riunisce per tutta la giornata la Commissione Affari Interni con temi forti. Si partirà dal riferimento del Segretario per la Giustizia, Stefano Canti, sulle proposte di modifica al Codice di Procedura Penale. Poi l'analisi dei provvedimenti adottati a seguito dell’approvazione di una serie di istanze: quella relativa alla introduzione del reato di surrogazione di maternità; la richiesta di una normativa specifica a tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazione e l'istanza per regolamentare l’affidamento interno e dei minori stranieri non accompagnati.

Sarà poi il Segretario per l'Istruzione, Teodoro Lonfernini, a riferire in merito alla sperimentazione sui 5 giorni settimanali per le scuole medie, sulla riorganizzazione degli staff dirigenziali e sull’attuazione dell’Ordine del Giorno relativo all'uso dei social e delle piattaforme digitali da parte dei minori. Un tema, quest'ultimo, che dall'opposizione Domani Motus Liberi chiede di affrontare non con un approccio unilaterale ma con investimenti sull'educazione digitale insieme a paletti chiari in termini sia qualitativi che quantitativi nell'utilizzo di questi strumenti.




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