Giustizia, la maggioranza dei magistrati del Tribunale: "emergenza democratica in atto"

In una nuova nota stampa nove magistrati del Tribunale di San Marino denunciano un’”emergenza democratica in atto”, puntando il dito contro “gravi ingerenze nell’amministrazione della giustizia nella Repubblica in atto a tutti i livelli”. "Non possiamo col nostro silenzio - scrivono- avallare ciò che sta accadendo".Per i magistrati rimane condivisible l’auspicio formulato dal Consiglio Giudiziario Plenario, affinché venga reclutata, nel ruolo di dirigente, “una figura di garanzia per tutto il Tribunale.



Leggi la lettera integrale dei nove magistrati

