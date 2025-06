Giustizia, la maggioranza sul tribunale: "Procede a pieno regime"

I partiti di maggioranza Pdcs, Libera, PSD, Alleanza Riformista e il Consigliere indipendente Giovanna Cecchetti in una nota congiunta intervengono sul tribunale. Grazie al completamento dell’organico dei giudici e ad una organizzazione interna efficiente, si legge nella nota, il tribunale ha migliorato in modo significativo l’annosa situazione che aveva determinato cronici arretrati e, a cascata, prescrizioni in fase istruttoria o in dibattimento.

“Repubblica Futura - scrive la maggioranza - in questi giorni ha scelto ancora una volta di puntare il dito contro la magistratura, denunciando il verificarsi di alcune prescrizioni nei processi penali. Critica che come spesso accade dimentica di spiegare i contesti reali”. “Quando il nuovo Dirigente del Tribunale ha assunto l’incarico - spiegano i partiti di maggioranza - si è trovato a dover gestire una situazione gravissima ereditata dal passato, con oltre 800 procedimenti già prescritti durante la fase istruttoria. Nonostante ciò la nuova gestione ha avviato un percorso di riorganizzazione serio e trasparente”.

Tra gli interventi, riporta la maggioranza, l'introduzione di strumenti di monitoraggio e analisi dei tempi dei procedimenti, un’attività costante di recupero dei fascicoli a rischio e nei processi attualmente in corso si lavora per evitare nuove prescrizioni, compatibilmente con i limiti oggettivi del sistema. "Chi oggi si scandalizza per alcune prescrizioni - scrivono i partiti - dovrebbe ricordare quanti danni ha lasciato in eredità quando era al governo".