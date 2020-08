Giustizia: Libera dalla Reggenza per esprimere preoccupazione per le “lacerazioni” in Tribunale Espresso un “forte richiamo all'equilibrio”, condiviso – afferma Libera – anche dai Capi di Stato. A seguire una conferenza stampa per un punto della situazione sul dossier attualmente più divisivo in Repubblica

“Ad ogni azione corrisponde una reazione”; e dopo gli ultimi interventi sul Tribunale, in particolare la “defenestrazione” di Giovanni Guzzetta, ad essere danneggiato – sostiene Libera – è l'intero Paese, come dimostrano gli articoli comparsi sulla stampa italiana. Da qui la decisione di recarsi oggi dai Capi di Stato per manifestare preoccupazione per “le lacerazioni che stanno sempre più emergendo nell'ambito del Tribunale”.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci - Libera



I più letti della settimana: