SAN MARINO Giustizia, Repubblica Futura: "Da maggioranza risposta fiacca" Il partito replica alla nota congiunta di Pdcs, Libera, PSD, Alleanza Riformista e il Consigliere indipendente Giovanna Cecchetti: "Noi ci limitiamo ad evidenziare come si vedano prescrizioni eclatanti"

Repubblica Futura replica alla nota congiunta di Pdcs, Libera, PSD, Alleanza Riformista e il Consigliere indipendente Giovanna Cecchetti sul tribunale. "Cari amici della maggioranza, scrive il partito, questa volta dobbiamo aver colto davvero nel segno". Una risposta assai fiacca, ritiene RF, che casualmente si richiama alle solite parole chiave: CIS, cricca e chi più ne ha più ne metta.

Dopo due commissioni di inchiesta, scrive il partito, non vi è ancora chiaro che noi il sistema Grais-Savorelli lo abbiamo combattuto, non fiancheggiato? Senza di noi, aggiunge RF, questi signori sarebbero ancora in BCSM visto chi, in Libera, li difendeva. Noi ci limitiamo ad evidenziare, chiude il partito, come ancora si vedano prescrizioni, che sono ancora più eclatanti se riguardano ex politici o persone in odore di camorra.

