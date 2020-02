CLOSE UP Giustizia, Ugolini: "La magistratura ha la necessità di lavorare in maniera serena"

Da lunedì 17 febbraio al via una lunga maratona consiliare. Protagonista sarà senza senza dubbio la procedura d'urgenza fissata sul progetto di legge sulla giustizia. Intanto a Close Up il Segretario di Stato alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini, intervistato dal Direttore di San Marino Rtv Carlo Romeo, il punto sulle cose da fare e gli obiettivi da raggiungere anche per quanto riguarda la delega alla famiglia.



I più letti della settimana: