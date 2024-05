#ELEZIONIRSM2024 Gli appuntamenti elettorali del 27 maggio

Gli appuntamenti elettorali del 27 maggio.

Gli appuntamenti di oggi, 27 maggio, in vista della tornata elettorale dell'9 giugno 2024, come comunicato dalle liste:



- Il Movimento Rete, alle 18:00 a Domagnano, organizza una "passeggiata lungo la vecchia ferrovia";



- Il Psd, alle 18:00, organizza un aperitivo (Tiky Truck) al Parco Ausa per parlare del programma elettorale;



- Libera, alle 19:30, invita la cittadinanza al "Bar Casarossa" di Murata



- Il Pdcs, alle 20:45, incontra la cittadinanza alla sala Montelupo di Domagnano sul tema "San Marino: hub di investimenti";



- Demos, alle 20:45, parla di "Scuola e istruzione" al Centro sociale di Dogana;



- Il confronto elettorale istituzionale si tiene, alle 21:00, alla sala Centro Gualdo di Gualdicciolo (Acquaviva)

