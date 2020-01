Gli esponenti di Libera incontrano Nicola Zingaretti

Un gruppo di aderenti a Libera ha incontrato ieri il Segretario del PD Nicola Zingaretti che era ospite del Partito Democratico della Valmarecchia, nella sede dell'Azienda Carli di Torello, a due passi dal confine di San Marino. “L'incontro – commenta il Consigliere di Libera Giuseppe Morganti - è stato occasione per consolidare i rapporti con la realtà che unisce San Marino al Montefeltro, ma anche per ascoltare un leader capace di trasmettere una forte umanità nella difesa dei più deboli”.

Nell'incontro con Zingaretti anche una riflessione sull'odio, "un sentimento che genera problemi, non li risolve". "La sinistra - scrive Morganti - non deve odiare e quindi non deve parlare alla pancia delle persone, ma deve guardarle negli occhi, capire perché c'è timore e paura, essere solidale e indicare le soluzioni. È questo il modo per riportare nella politica un umanesimo che la deriva economicista ci aveva fatto dimenticare".