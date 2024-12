BILANCI Gli obiettivi del Segretario al Turismo: nuove infrastrutture, rinnovo dell'offerta e promozione ad Expo San Marino si prepara all'evento in Giappone. Da Pedini Amati soddisfazione per l'arrivo del nuovo Dg di Rtv e per il successo di eventi come il Natale delle Meraviglie

Come Paese “dobbiamo credere di più nel turismo”. E' il messaggio del segretario di Stato Federico Pedini Amati alla conferenza di fine anno del Governo. Un settore, quello ricettivo, che contribuisce in modo rilevante al Pil e che dovrà essere 'ridisegnato'. Dopo la presentazione del piano triennale del turismo, Pedini Amati punta a realizzare nuove infrastrutture, a partire dagli alberghi, per rinnovare l'offerta e attirare un target più 'elevato'. Diversi i progetti: nella zona ex Stazione si è alla ricerca di soluzioni per far aprire nuove attività. Poi l'estensione della vecchia ferrovia.

Tra le sfide "portate a termine - afferma il segretario - sicuramente l'arrivo, in due mesi, del Direttore generale della San Marino RTV che ci fa ben sperare. E stiamo preparando il San Marino Song Contest". Una segreteria "in continuità", quella guidata da Pedini Amati che ricorda gli eventi organizzati nel tempo, come il Natale delle Meraviglie che "sta andando molto bene".



Per la delega 'Poste', spiega Pedini Amati, “cercheremo di mettere ancora più in equilibrio il bilancio”. Appuntamento importante per la promozione turistica del Titano nel mondo: l'Expo di Osaka. "Sarà un'occasione veramente importante - dice - di presentare San Marino in questo bellissimo Paese. Il 3 maggio ci sarà il nostro National Day. Le sfide per il futuro sono tante: su tutte quella di realizzare una struttura ricettiva di alto livello. Che sia l'ex tiro a volo o un'altra nuova struttura non importa, purché arrivino nuove realtà ricettive. Sono anche stati fatti investimenti importanti da parte di strutture commerciali. E' ora che la Repubblica si proponga a visitatori" con maggiore capacità di spesa.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)

