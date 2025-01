Gli obiettivi della Segreteria Istruzione: riorganizzazione dell'offerta formativa e riscoperta di un livello culturale più alto Tra le priorità del Segretario all’Istruzione Teodoro Lonfernini anche il rafforzamento del legame tra scuola e imprese per sostenere le famiglie.

Al centro dell'agenda del Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini c'era e c'è la riorganizzazione dell'offerta formativa sul Titano. A partire da un riordino in virtù della denatalità: “Quest'anno sono nati la metà dei bambini rispetto agli anni scorsi – sottolinea Lonfernini, prendendo la parola nella conferenza stampa di fine anno del Congresso di Stato –. Un fenomeno che non colpisce solo San Marino, ma i cui effetti impattano sul sistema istruzione. E' evidente che questo ci porterà a fare una selezione e delle scelte sui plessi scolastici”. Ma prima dei dettagli si attendono le risposte, a febbraio, del gruppo di lavoro attivato con la Segreteria al Territorio, con lo scopo di evitare classi ridotte all'osso e ottimizzare gli interventi di adeguamento. Tra le progettualità anche un avvicinamento tra scuola e imprese per agevolare le famiglie.

"In questi mesi abbiamo, come ormai è noto - ribadisce il Segretario -, lavorato sul capire un sistema d'eccellenza, che è quello dell'istruzione del nostro Paese alla luce, dell'inverno demografico da affrontare. Abbiamo tante sfide davanti, lo sappiamo, non è solo una questione di logistica, ma anche di poter riorganizzare un'offerta formativa all'interno del nostro Paese".

Per la delega alla Cultura a farla da padrone nel 2024 è stato il 50esimo anniversario di San Marino nell'Unesco. “Abbiamo dimostrato che il nostro Paese è in grado di rispondere agli impegni che l'organizzazione dell'Onu sta portando avanti a livello globale”, spiega Lonfernini. Per la stessa il 2025 è l'anno dell'educazione alla pace, un impegno da portare avanti anche nel nostro Paese. "Cultura e istruzione si abbinano in maniera perfetta all'interno del nostro Paese - conclude il Segretario -. Dobbiamo riscoprire, senza ombra di dubbio, un livello culturale più alto. Questo lo possiamo fare trasferendolo ai nostri giovani concittadini e facendo in modo che si possa diffondere in tutta la Repubblica".

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini (segretario all'Istruzione e alla Cultura)

