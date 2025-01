Global Forum for Food and Agriculture, Segretario Ciacci sugli obiettivi di sviluppo sostenibile: “Possiamo essere esempio da promuovere”

SRV_CIACCI_A_BERLINO

Il modello agricolo di San Marino all'attenzione del consesso internazionale. L'impegno del Governo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile nella promozione, insieme, di tradizione e innovazione; nel garantire il rispetto delle risorse naturali e il benessere delle generazioni future. Per la prima volta, il Titano al Global Forum for Food and Agriculture. Il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci, insieme ai Ministri dell'Agricoltura di 70 Paesi, leader di organizzazioni internazionali e rappresentanti del settore: si ragiona sulle sfide legate alla sostenibilità agricola. “Cibo sufficiente per tutti – Sicurezza alimentare globale come compito comune” il tema, con un richiamo forte al valore della collaborazione e con San Marino parte attiva per costruire un futuro agricolo ed economico più giusto ed inclusivo:

“Abbiamo dato dimostrazione con degli esempi pratici - dice Matteo Ciacci -, durante sia la sessione plenaria, sia la commissione dedicata e legata alla sostenibilità e all'innovazione, dei passi in avanti che la Repubblica di San Marino sta facendo nel cercare di far dialogare fra loro le filiere: la filiera dei produttori agricoli, quella dei consumatori, il mondo della cultura. Tutto deve essere sinergico. Noi possiamo essere certamente un esempio da poter promuovere a livello mondiale ed internazionale. Tra l'altro, ci sono altri progetti che stanno andando avanti, come il progetto 'Dalla terra alla tavola', come il progetto dedicato alle sinergie fra pubblico e privato. Abbiamo raccontato tutte queste iniziative, pur avendo un territorio limitato di 61 chilometri quadrati e 2600 ettari di superficie agricole. Sono dati che hanno incuriosito la realtà mondiale presente al Global Forum”.

Nel video, in collegamento da Berlino, il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci