"Gloria o compromesso"? Alleanza Riformista chiede risposte e trasparenza al PSD

"Gloria o Compromesso?": in un comunicato stampa Alleanza Riformista chiede quale prezzo abbia pagato il Partito dei Socialisti e dei Democratici per sei mesi di gloria improvvisa, sulle ipotesi ventilate. Chiede trasparenza e risposte e, sul cambio “improvviso” di strategia, chiama in causa quello che definisce il 'nuovo padrone' del PSD, “ precedentemente noto - conclude - per la sua intransigenza”.

