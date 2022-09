Andrea Gnassi

E' quasi sicuro di entrare in Parlamento l'ex sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, candidato Pd per la Camera sia nell'uninominale sia nel proporzionale come capolista. Nella sua presentazione ha elencato sette proposte per il territorio che intende portare a Roma, da fonti di energia rinnovabili all'approvvigionamento idrico, fino alla sanità. Nel video Gnassi ne elenca alcune.

Nel video l'intervista ad Andrea Gnassi, candidato Pd per la Camera