Gnassi: "Il Governo applichi anche ai frontalieri a San Marino la franchigia dell'accordo Italia Svizzera"

“Sulla scorta di quanto previsto e approvato oggi nell’accordo fiscale tra Italia e Svizzera riteniamo che sia giunto il momento di applicare quanto previsto nell’accordo anche per i lavoratori frontalieri di San Marino. Abbiamo chiesto di predisporre celermente gli atti normativi concreti per far sì che oltre ai lavoratori frontalieri in Svizzera ciò che è stato definito per loro sia definito e applicato anche per altri lavoratori frontalieri, in particolare i lavoratori frontalieri a San Marino”. Così in una nota Andrea Gnassi e Toni Ricciardi deputati del Pd. Che aggiungono: “La nostra proposta che è stata oggi accolta a parole dal governo deve vedere il governo stesso intervenire concretamente quanto prima”.

