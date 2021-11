ESECUTIVO Governo a confronto su nuovo Decreto Covid e tariffe

A dominare i lavori del Congresso di Stato è, ancora una volta, l'emergenza sanitaria. Il Governo monitora la situazione alla luce del rinnovo del decreto in scadenza il 12 novembre. I dati fotografano una situazione tutto sommato sotto controllo sia rispetto ad altre realtà sia se paragonati allo stesso periodo dello scorso anno. Il nuovo calo dei contagi non fa comunque abbassare la guardia e c'è chi ragiona in prospettiva: si sta quindi valutando se introdurre o meno restrizioni.

Si è parlato anche di previsionale e legge di bilancio. Condivise le linee guida, partiranno i confronti con parti sociali, categorie economiche e forze politiche. Altro tema forte, al centro del dibattito in Europa, è l'aumento del costo dell'energia.

Il Congresso si confronta su approvvigionamento energetico, tariffe, bilancio dell'Azienda dei Servizi, in un contesto internazionale che vede i prezzi all'ingrosso alle stelle a causa di una stretta mondiale sulle forniture di gas. Sul Titano, dove la politica dei prezzi è ferma da ormai 10 anni, è naturale interrogarsi sul futuro, con il Governo che guarda ad un paese non più assistenziale – spiega Teodoro Lonfernini - ma in cui ogni cittadino contribuisca in base alle proprie possibilità. “Sul tema – assicura – c'è massima sensibilità. Ogni valutazione – dice – verrà fatta in funzione di grande equilibrio e sostenibilità”. Si è poi parlato della missione alla Cop26 di Glasgow e, fronte industria, arriva la delibera sulla semplificazione della norma societaria. Il testo deve essere definito ma l'obiettivo è discuterla in prima lettura nel Consiglio di novembre.

