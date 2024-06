#ELEZIONIRSM2024 Governo a San Marino. continuano gli incontri politici La coalizione Democrazia e Libertà incontra nel pomeriggio Repubblica Futura e Rete

Governo a San Marino. continuano gli incontri politici.

Riprendono nel pomeriggio, nella sede Dc, le pre-consultazioni della Coalizione Democrazia e Libertà per formare il Governo. Dopo il confronto con Domani Motus Liberi e la Coalizione Libera/Ps -Psd, ora è il turno di Repubblica Futura e Rete, che non rientra però nella partita della futura maggioranza avendo escluso nelle dichiarazioni di apparentamento un accordo con Pdcs e Alleanza Riformista.

Ieri la Coalizione dei due partiti ha definito in una nota “positivi” questi primi incontri, ritenendo essenziale un confronto trasparente e inclusivo con tutti per creare un governo che rappresenti al meglio le esigenze dei cittadini, fiducioso che “attraverso un dialogo aperto e costruttivo si possano individuare soluzioni condivise”. La Dc riferirà sull'esito degli incontri in Direzione, convocata ad inizio settimana.

