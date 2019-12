Governo: accordo raggiunto, la comunicazione alla Reggenza

Nel video l'intervista a Gian Carlo Venturini (Segretario PDCS)

Con largo anticipo rispetto ai tempi previsti per legge, una delegazione del PDCS guidata dal segretario Gian Carlo Venturini, alla luce del mandato esplorativo ricevuto il 10 dicembre scorso, in mattinata è salita a Palazzo per consegnare alla Reggenza il documento attestante il raggiungimento dell'accordo per la formazione della maggioranza di Governo con la coalizione Domani in Movimento e Noi per la Repubblica. Una maggioranza che esprime – lo ricordiamo – 44 consiglieri. Conclusa, dunque, la fase di negoziazione, i Capi di Stato convocheranno il primo Consiglio, con almeno 5 giorni di anticipo. Ragionevolmente la seduta sarà fissata per il 23 dicembre, vista la necessità di stringere i tempi. In aula, tra le altre cose, si nominerà la Giunta permanente delle elezioni e si fisserà la data di un secondo Consiglio in cui avverrà il giuramento dei consiglieri.

La nuova maggioranza non nasconde la propria soddisfazione per l'equilibrio raggiunto. “L'obiettivo, - ha affermato Venturini, successivamente, in conferenza stampa – è quello di dare quanto prima un Governo al Paese”. “C'è una squadra e ci sono i numeri, ora restano da sciogliere alcuni nodi sulle deleghe – ha aggiunto Elena Tonnini (Rete). “Individuati i macro-temi, il confronto ora verte su come intervenire – ha osservato, poi, Fabio Righi di Motus Liberi. Gerardo Giovagnoli per NpR ha assicurato, infine, la volontà della lista “di lavorare H24 per mettere subito a fuoco le priorità”.

Nel video l'intervista a Gian Carlo Venturini (Segretario PDCS)