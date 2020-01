Governo al lavoro su delibere amministrative

Governo al lavoro su delibere amministrative.

Sul tavolo del Congresso di Stato alcune delibere che necessitavano di continuità soprattutto in termini di amministrazione degli uffici. Sul finale di seduta le comunicazioni da parte delle singole Segreterie. Il Governo tornerà a riunirsi lunedì: la volontà, ribadita, è quella di dare, in questa fase, una cadenza più frequente alle sedute, per meglio avviare il lavoro nella legislatura appena iniziata.



