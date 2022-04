Governo al lavoro su politiche e strategie energetiche

La Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato si apre con le condoglianze da parte del governo a Sue Eccellenza Rondelli per la perdita del padre.

Il Segretario alle Finanze ha aperto il suo intervento sulle tematiche che hanno impegnato l'aula parlamentare negli ultimi due giorni. Gatti anticipa che in Consiglio si parlerà anche di variazione di bilancio, prima della seconda lettura, in cui si approcciano alcuni investimenti che farà lo Stato in strutture che sono strategiche sia dal punto di vista architettonico che economico (ad esempio Gatti parla degli stabili dell'ex Banca Cis) per organizzare meglio la spesa pubblica per evitare il pagamento di alcuni affitti. Dal Segretario alle Finanze anche un riferimento su quanto dibattuto durante gli Spring meetings del FMI: al centro debito internazionale e come settore bancario e finanziario internazionale possa approcciare i rischi. Si è parlato delle sanzioni verso la Russia: Gatti sottolinea che per San Marino non ci sono impatti diretti, ma ci sarà una ricaduta economica per quel che riguarda la provenienza delle materie prime che aumenteranno i loro costi.

Il Segretario Lonfernini si sofferma sui dati diffusi proprio in questi giorni dalll'Ufficio statistica che evidenziano una ripresa economica interessante per il paese sulla quale bisogna continuare a lavorare per permettere una crescita delle aziende e dare lor la possibilità di stare sul mercato in maniera competitiva, potendo anche continuare ad assumere. Sul fronte occupazionale Il segretario la lavoro riporta i dati di fine marzo che evidenziano come la disoccupazione sia scesa oltre i livelli fisiologici del nostro sistema attestandosi al 3%. Come Congresso emesso un giudizio favorevole sul rinnovo contrattuale per la parte industria, arrivato grazie al dialogo tra categorie che – afferma Lonfernini - speriamo sia il concetto attorno al quale possano arrivare i futuri rinnovi.

In merito ai lavori dell'Aula Consiliare Lonfernini indica che nella serata di ieri è stato ratificato il decreto con la posizione di San Marino in merito al conflitto tra Russia e Ucraina: evidenziato con un atto normativo il concetto di neutralità attiva; nessuna posizione ibrida per il Titano.

Nella seduta di ieri del Congresso di Stato il dibattito è stato quasi interamente incentrato sulle politiche e le strategie energetiche: non solo ambientali o infrastrutturali, ma la loro incidenza e importanza di natura economica. La politica energetica ha un impatto forte sul bilancio dello stato per un paese che ha un approvvigionamento ad oggi al 100% dipendente da fonti esterne. Necessario valutare, anche dal punto di vista economico e finanziario, quale strategia può garantire un autonomia maggiore: un lavoro molto serio per il quale sarà necessario avvalersi anche di esperti che andrà fatto con la vicina Italia dato che non il Titano non è dotato di un arrivo diretto delle risorse. Dal 1° gennaio anche a San Marino c'è stato un adeguamento delle tariffe: Lonfernini anticipa che il governo sta lavorando ad un decreto delegato di sostegno alle famiglie che hanno realmente bisogno.

In chiusura il plauso per la partecipazione di San Marino alla Biennale Venezia: una grande soddisfazione per il lavoro svolto e per la massima espressione che il San Marino può rappresentare sui palcoscenici internazionali.