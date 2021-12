CHIARIMENTI IN CORSO Governo e Maggioranza a confronto sulle dimissioni del Segretario Ciavatta. Si cerca di trovare la quadra Discussione a tratti animata ma “nell'ambito di un clima costruttivo”

Le dimissioni del Segretario di Stato per la Sanità all'esame della Maggioranza e del Governo riuniti dal pomeriggio, per diverse ore, a Palazzo Begni. Dimissioni che in mattinata il Congresso di Stato aveva già respinto all'unanimità. La palla nelle ultime ore è passata quindi ai gruppi, - presenti esponenti di Pdcs, Rete, Npr, Domani Motus Liberi e Gruppo misto di maggioranza - per un confronto ancora più approfondito sulle motivazioni che hanno indotto Roberto Ciavatta a fare un passo indietro: sul tavolo le misure contenute nell'ultimo Decreto Covid, quello in vigore, che il Segretario alla Sanità avrebbe voluto più restrittive sulla base dei dati sanitari; di qui i contrasti con qualche alleato.

Ciavatta ne farebbe anche e soprattutto una questione di metodo. Massimo riserbo sugli esiti dell'incontro: ciò che trapela è una discussione a tratti animata ma “nell'ambito di un clima costruttivo”. Difficile al momento capire se si troverà la quadra. Ciavatta per adesso non rilascia dichiarazioni riservandosi di farlo quando ci sarà un orizzonte più definito. Il confronto prosegue anche domani.

