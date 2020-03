Governo e maggioranza al lavoro. Gatti: in arrivo decreti a sostegno di imprese e famiglie

Nel video l'intervento durante il tg del Segretario alle finanze Marco Gatti

Governo sammarinese al lavoro su nuovi Decreti con uno sguardo alle banche e interventi a supporto dell'economia. Si ragiona su moratorie, prevedendo condizioni specifiche per poterne fare richiesta e sulla possibilità per imprese e operatori economici di accedere a finanziamenti.

Attenzione anche alla scuola, con una riflessione sulle retribuzioni dei docenti in attesa di capire se sarà già definito il calendario scolastico. Da questa mattina è in corso una riunione di governo e maggioranza.

In collegamento al Tg San Marino il Segretario alle Finanze Marco Gatti: "Abbiamo iniziato a guardare anche alla parte economica di questa crisi: abbiamo attuato interventi graduali che tenessero conto delle emergenze. Finora l'emergenza era quella sanitaria e i provvedimenti messi in campo iniziamo a sortire qualche effetto. In questa ultima settimana dopo l'incontro con le parti economiche e sociali, abbiamo iniziato ad intavolare alcuni ragionamenti per venire incontro alle difficoltà che la crisi crea alle famiglie e agli operatori economici, dando la possibilità di spostare il pagamento della quota capitaria dei mutui al 31 marzo 2021.

Gatti risponde anche a Repubblica Futura che aveva accusato il governo di evitare il confronto: "Il parlamento deve tornare ad avere un ruolo centrale. Si sono ridotti gli incontri per ragioni sanitarie, ma adesso credo sia il momento di riunirsi per valutare i provvedimenti emessi e raccogliere il contributo di tutti".





