Governo e maggioranza su vaccini, bon, misure anti Covid: "Obiettivo, stabilità sanitaria e finanziaria per avviare le riforme" Stretta sui controlli, Tonnini: "Esclusi interventi che possano far pensare ad uno stato di polizia, ma solo in situazioni di criticità e non in maniera arbitraria"

“L'arrivo dei vaccini come spinta per la ripartenza, l'emissione del titolo di Stato per accompagnare la ripresa economica e mitigare il rischio liquidità, la fiducia dell'FMI". Passaggi tra i più recenti e significativi che per il Governo, con il pieno appoggio della maggioranza che oggi con la presenza dei capigruppo fa quadrato rispetto alle scelte fatte, segnano uno spartiacque tra la fase 1 che sta per concludersi, quella che tende alla stabilità sanitaria e finanziaria, - dicono – e l'avvio della fase 2 nelle prossime settimane, ovvero il tempo delle riforme e il sostegno dell'economia”. “Un anno che sarà estremamente sfidante per San Marino” - sostiene il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.

[Banner_Google_ADS]



A proposito di vaccini, dopo lo Sputnik e la prima tranche di fornitura Pfizer arrivata oggi, sulla base dell'accordo Ue/Italia, Beccari chiarisce sul canale israeliano: “lo Stato ebraico è stato tra i primi Paesi che hanno risposto al nostro appello, - dichiara - ma al momento non è stato finalizzato nulla e non sappiamo se sia una strada che potremo battere”.

Spazio quindi alle misure maggiormente restrittive contenute nel nuovo decreto: il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi si sofferma sul contesto scuola con il ritorno alla DAD per il 50% delle seconde e terze Medie, la Scuola Superiore e il CFP. “Abbiamo bisogno di tenere la nostra sanità e la pediatria con la minor pressione possibile – dice -, questa la lettura da dare agli ulteriori sacrifici richiesti per le prossime tre settimane, fino al 22 marzo”.

In linea il Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini, “la stretta – ricorda – nasce con l'esigenza dell'ospedale di rendere ancora più efficace la campagna vaccinale, e per gestirla al meglio il Paese si deve concentrare sulla diminuzione dei contagi, anche con la collaborazione dei cittadini attraverso comportamenti responsabili”. Un richiamo alla stretta sui controlli, rassicurando i tanti cittadini che temono “violazioni della proprietà privata” da parte delle forze dell'ordine: “Esclusi interventi che possano far pensare ad uno stato di polizia, - afferma - ma solo in situazioni di criticità e non in maniera arbitraria”.

L'auspicio comune è che i dati sanitari consentano di poter arrivare ad un graduale allentamento, anche in anticipo. “Ma le restrizioni – si è detto – derivano purtroppo anche dal verificarsi di alcuni eccessi, colpendo adesso anche i cittadini ligi alle regole”.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: