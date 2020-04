NUOVO DECRETO Governo emette nuovo Decreto che modifica quello del 20 marzo

Governo emette nuovo Decreto che modifica quello del 20 marzo.

In allegato il Decreto legge del 10 aprile 2020 con le modifiche a quello adottato il 20 marzo scorso.

In buona sostanza, elenca in maniera più puntuale quelli che sono gli obblighi di tutti gli esercenti i n particolare verso i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare; inoltre, in caso di violazione delle disposizioni, viene confermata la sanzione di 2000 euro all'atto dell'accertamento ed introdotta la diffida alla regolarizzazione entro 24 ore dal rilevamento delle inosservanze, prima di procedere con la sospensione della licenza in caso di mancato adeguamento da parte delle varie attività economiche.



Leggi il Decreto del 10 aprile 2020 n.61

File allegati Decreto legge 10 aprile 2020

