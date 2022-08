Governo fa il punto sulle attività: accoglienza rinnovata ai profughi ucraini, assestamento di bilancio e Des Marija Pejcinovic Buric oratore ufficiale il 1 ottobre

Sarà Marija Pejcinovic Buric, segretario generale del Consiglio d'Europa, l'oratore ufficiale della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti per il semestre 1 ottobre - 1 aprile. Lo ha annunciato il segretario agli Esteri Luca Beccari che, insieme al collega al Territorio Stefano Canti, ha fatto il punto sulle ultime attività di Governo dopo la pausa di Ferragosto. Tra i provvedimenti trattati quello che rinnova le misure di accoglienza per i cittadini ucraini per i prossimi mesi. Al momento, spiega Beccari, in Repubblica sono ospitate dalle 190 alle 200 persone. L'accoglienza viene dunque confermata. Il tetto massimo di profughi in ingresso sarà però ridotto e bisognerà verificare la disponibilità di alloggi.

In Congresso di Stato presentato anche il nuovo assestamento di bilancio: una misura “tecnica” con, sullo sfondo, dati incoraggianti in materia fiscale, dice Beccari. In conferenza stampa si è parlato anche del progetto del “distretto economico speciale” - norma in fase di elaborazione per attrarre investitori esteri – che ha, tra gli ideatori, l'uomo d'affari spagnolo Enrique Banuelos che è già in contatto con San Marino.

A un commento chiesto dai giornalisti in merito alla firma, da parte della presidente di Banca Centrale Tomasetti e del dirigente del tribunale Canzio di una petizione pro Draghi, Beccari ha risposto, in sostanza, che agli esponenti delle istituzioni italiani viene chiesta massima attenzione, ma resta la libertà di manifestazione del pensiero nell'esprimere posizioni personali senza coinvolgere il Governo. In questo caso, rassicura Beccari, non c'è stato coinvolgimento dell'esecutivo.

